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В Москву за защитой | Фото: сайт президента России/kremlin.ru28.03 12:21   MIGnews.com

В Москву за защитой

В России с визитом находится эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани. Правитель одного из самых богатых, но при этом уязвимых государств Ближнего Востока прибыл к российскому президенту, за усилением военно-политической поддержки.

Поскольку в возможностях имеющейся не уверен.

Как известно его страна почти год живет в условиях политико-экономической блокады, устроенной его соседями во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соседей не устраивала политика Катара, старавшегося наладить мирное взаимодействие со всеми, включая враждебный саудовцам и эмиратовцам Иран. В результате Катар обвинили в спонсировании терроризма, после чего закрыли с ним границы и разорвали отношения.

По оценкам Института Ближнего Востока, у Катара достаточно средств для продолжения экономической войны с Саудовской Аравией, однако в политическом плане его позиции не настолько сильны. Особенно в ситуации, когда к заигравшимся в самостоятельность державам Аравийского полуострова пришел разбираться сюзерен.
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