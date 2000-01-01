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28.03 14:37   MIGnews.com

Трамп и Клинтон спорят из-за России

На внутриполитической сцене, Трампу не нужно тратить усилия для противостояния потокам «информации», льющейся на него со стороны «партии Клинтон». Для отражения критики в свой адрес президенту достаточно руководствоваться сакраментальной фразой «сама ты с утра не умывалась». Как известно, во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что Дональд Трамп связан с Россией. Эта тема получила новый виток после избрания Трампа президентом США, когда Москву обвинили во "вмешательстве" в выборы. Россия в свою очередь опровергала информацию американских спецслужб и заявляла, что не вмешивается во внутренние дела других государств.

И вот, президент США Дональд Трамп призвал комитет палаты представителей расследовать связи Хиллари Клинтон и некоторых других членов Демпартии с Россией. В феврале президент США уже обвинял своего оппонента по президентской гонке в том, что она отдала России 20% американского урана.

"Почему комитет палаты представителей по разведке не хочет изучить сделку Билла и Хиллари, после чего значительная часть Uranium ушла в Россию, "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией – вымысел", – написал Трамп в Twitter.
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