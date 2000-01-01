28.02 12:34 MIGnews.com

СМИ: Турция открыла беженцам дорогу в ЕС

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Группы беженцев и мигрантов прибывают в западную турецкую провинцию Чанаккале в надежде на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.Ранее в СМИ прошла информация о том, что власти Турции сняли ограничения на пути нелегальной миграции в Европу, сообщает ИА Анадолу.В ответ у берегов района Айвалык в Чанаккале начали собираться мигранты, желающие переправиться на близлежащий греческий остров Мидилли.Кроме того, беженцы и мигранты прибывают в районы Йешил Лиман, Бабакале и Кадырга Кайу для переправки через Эгейское море.