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СМИ: Турция открыла беженцам дорогу в ЕС | Фото:28.02 12:34   MIGnews.com

СМИ: Турция открыла беженцам дорогу в ЕС

Группы беженцев и мигрантов прибывают в западную турецкую провинцию Чанаккале в надежде на беспрепятственное пересечение Эгейского моря.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что власти Турции сняли ограничения на пути нелегальной миграции в Европу, сообщает ИА Анадолу.

В ответ у берегов района Айвалык в Чанаккале начали собираться мигранты, желающие переправиться на близлежащий греческий остров Мидилли.

Кроме того, беженцы и мигранты прибывают в районы Йешил Лиман, Бабакале и Кадырга Кайу для переправки через Эгейское море.


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