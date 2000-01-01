Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Генсек НАТО осудил удары по Идлибу | Фото:28.02 11:31   MIGnews.com

Генсек НАТО осудил удары по Идлибу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает неизбирательные удары армии режима Асада и поддерживающей его России по Идлибу и призывает положить конец нападениям.

Об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.

Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.

«Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе», - сказал Столтенберг.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:32
Зараженный коронавирусом 3 дня торговал в детском магазине
11:10
Суматоха в Беларуси: студент из Ирана заражен коронавирусом
11:04
У самолёта,летевшего из Москвы в Бангкок, треснуло стекло
11:04
El Al отменил все рейсы в Италию
10:58
Ганц уволил советника, назвавшего его опасностью для Израиля
10:49
Поток сирийских беженцев хлынул к турецко-греческой границе  
10:28
Минобороны РФ рассказало о наступлении террористов в Идлибе
10:07
В Украине оценили перспективы войны Путина с Эрдоганом
09:46
Moody's: коронавирус давит на экономический рост Италии
09:25
Маккаби Тель-Авив: чудеса продолжаются
08:37
Омер Янкилевич: беседу с советником Ганца извратили
08:26
Захарова озвучила причину обострения ситуации в Сирии
08:18
МО РФ: атакованные турецкие войска находились среди боевиков
08:16
Официально: Турция ввела военное положение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus