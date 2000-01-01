28.02 11:31 MIGnews.com

Генсек НАТО осудил удары по Идлибу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает неизбирательные удары армии режима Асада и поддерживающей его России по Идлибу и призывает положить конец нападениям.Об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.«Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе», - сказал Столтенберг.