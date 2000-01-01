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Минобороны РФ рассказало о наступлении террористов в Идлибе | Фото:28.02 10:28   MIGnews.com

Минобороны РФ рассказало о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.,- пишет РИА Новости.

"27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш Шам"* предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром с целью исключения любых угроз безопасности.

В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - добавляется в сообщении.


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