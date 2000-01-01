28.02 13:37 MIGnews.com

Иран и Россия консультируются по ядерному сотрудничеству

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Тегеран и Москва продолжают консультации по сотрудничеству в ядерной сфере.«Мы проводим консультации по различным аспектам нашего ядерного сотрудничества. Росатом и Организация по атомной энергии Ирана напрямую координируют свои графики. Мы не затягиваем решение этого, хотя ясно, что ситуация не улучшилась по сравнению с моментом, когда проект (на иранском ядерном объекте Фордо) был приостановлен. Но мы проведем консультации », - сказал Рябков журналистам после 15-го заседания Совместной комиссии СВПД в Вене.В декабре 2019 года российская государственная атомная компания Росатом приостановила работы по реконструкции завода в Фордо из-за проблемы совместимости с ураном.В рамках четвертого шага от сделки Иран начал закачивать газ гексафторид урана (UF6) в центрифуги на заводе в Фордо, где установлено 1044 центрифуги.В своем выступлении Рябков заявил, что Россия будет продолжать возражать против восстановления санкций СБ ООН против Ирана, подчеркивая, что этот орган не должен превращаться в «игрушку» в руках США.«Я думаю, что в любом случае гипотетические попытки США обеспечить эти участки как эмбарго на поставки оружия, так и восстановление санкций СБ ООН столкнутся с сильной оппозицией с нашей стороны, со стороны других ответственных членов международного сообщества. Ведь СБ ООН не должен становиться игрушкой в руках Вашингтона. Мы этого не допустим », - сказал он.