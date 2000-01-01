28.02 15:17 MIGnews.com

Медицинская помощь оппозиции

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По сообщению ИРНА, пресс-секретарь заграничной сирийской оппозиции Фахд аль-Мисри в призвал "сионистский режим Израиля" оказать поддержку всем оппозиционным сирийским группировкам, в том числе террористам из "Фронта ан-Нусра", в южных районах Сирии, в частности в плане медицинского лечения раненных боевиков в израильских госпиталях.Аль-Мисри также призвал Турцию и арабские страны зоны Персидского залива к прямому военному вмешательству в сирийский конфликт на стороне вооруженной оппозиции.Ранее руководство заграничной сирийской оппозиции на встрече с представителем Израиля выражало ему признательность за поддержку сирийской оппозиции призывало создать "зону безопасности" в районе оккупированных Голанских высот.