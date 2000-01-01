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ХАМАС связал рост числа арестов с выборами | Фото:28.01 15:13   MIGnews.com

ХАМАС связал рост числа арестов с выборами

Службы безопасности, подчиненные Абу Мазену продолжают преследование членов ХАМАСа, недавно арестовав более 200 человек, что ХАМАС считает политической кампанией.

В заявлении от 13 января ХАМАС утверждает, что 195 членов ХАМАС были арестованы по политическим мотивам всего за одну неделю в начале 2020 года. Среди арестованных - студенты университетов, политические активисты и бывшие заключенные, освобожденные из израильских тюрем; большинство из них были арестованы в Наблусе и Хевроне.

В документе поясняется, что, поскольку президент Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас созвал 26 сентября парламентские и президентские выборы, которые должны состояться в этом году, «активисты и кадры ХАМАСа подверглись преследованиям, чтобы предоставить информацию об избирательной деятельности движения и его кандидатах». Отмечается, что «Службы безопасности ПА совершили налет на 144 дома и захватили почти 3000 израильских шекелей [867 долларов США], 55 мобильных телефонов, 10 компьютеров и десятки баннеров и книг».

По мнению ХАМАСа, эти аресты - в дополнение к арестам, проведенным в середине декабря, - связаны с попытками ПА помешать проведению еще не запланированных выборов.

Халил Ассаф, глава Комитета общественных свобод в Иудее и Самарии заявил, что политические аресты в секторе Газа и на Западном берегу никогда не прекращаются, и фактически увеличиваются каждый раз, когда ФАТХ и ХАМАС приближаются друг к другу, «что и произошло» когда они договорились о проведении выборов ». Он отметил, что оба движения не признают, что аресты носят политический характер , за исключением случаев, когда их собственные члены арестованы.

«Политические аресты прекратятся только тогда, когда разделение закончится, и верховенство закона действительно превалирует», - добавил он.

Такие аресты имели место с тех пор, как ПА была создана в 1993 году в соответствии с соглашением, заключенным в Осло, но аресты значительно возросли после того, как ХАМАС захватил контроль над сектором Газа в 2007 году. «Взаимное доверие, а также правовая и демократическая среда необходимо для проведения выборов. Однако эти факторы недоступны в Иудее и Самарии или в секторе Газа », - сказал Ассаф.

Он объяснил, что существует цинизм относительно того, должны ли выборы вообще состояться. Одна из теорий, которую поддерживают ХАМАС и другие, заключается в том, что Аббас вообще не намерен покидать свой пост и только объявил, что выборы будут проведены, потому что он ожидал, что ХАМАС или Израиль отвергнут эту идею, что позволит ему обвинять их и избегать выборов на выборах. в то же время.

"Ни для кого не секрет, что выборы не состоятся, - сказал Ассаф, - и что даже в случае их проведения, проигравшие не признают их результат".


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