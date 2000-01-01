28.01 15:13 MIGnews.com

ХАМАС связал рост числа арестов с выборами

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Службы безопасности, подчиненные Абу Мазену продолжают преследование членов ХАМАСа, недавно арестовав более 200 человек, что ХАМАС считает политической кампанией.В заявлении от 13 января ХАМАС утверждает, что 195 членов ХАМАС были арестованы по политическим мотивам всего за одну неделю в начале 2020 года. Среди арестованных - студенты университетов, политические активисты и бывшие заключенные, освобожденные из израильских тюрем; большинство из них были арестованы в Наблусе и Хевроне.В документе поясняется, что, поскольку президент Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас созвал 26 сентября парламентские и президентские выборы, которые должны состояться в этом году, «активисты и кадры ХАМАСа подверглись преследованиям, чтобы предоставить информацию об избирательной деятельности движения и его кандидатах». Отмечается, что «Службы безопасности ПА совершили налет на 144 дома и захватили почти 3000 израильских шекелей [867 долларов США], 55 мобильных телефонов, 10 компьютеров и десятки баннеров и книг».По мнению ХАМАСа, эти аресты - в дополнение к арестам, проведенным в середине декабря, - связаны с попытками ПА помешать проведению еще не запланированных выборов.Халил Ассаф, глава Комитета общественных свобод в Иудее и Самарии заявил, что политические аресты в секторе Газа и на Западном берегу никогда не прекращаются, и фактически увеличиваются каждый раз, когда ФАТХ и ХАМАС приближаются друг к другу, «что и произошло» когда они договорились о проведении выборов ». Он отметил, что оба движения не признают, что аресты носят политический характер , за исключением случаев, когда их собственные члены арестованы.«Политические аресты прекратятся только тогда, когда разделение закончится, и верховенство закона действительно превалирует», - добавил он.Такие аресты имели место с тех пор, как ПА была создана в 1993 году в соответствии с соглашением, заключенным в Осло, но аресты значительно возросли после того, как ХАМАС захватил контроль над сектором Газа в 2007 году. «Взаимное доверие, а также правовая и демократическая среда необходимо для проведения выборов. Однако эти факторы недоступны в Иудее и Самарии или в секторе Газа », - сказал Ассаф.Он объяснил, что существует цинизм относительно того, должны ли выборы вообще состояться. Одна из теорий, которую поддерживают ХАМАС и другие, заключается в том, что Аббас вообще не намерен покидать свой пост и только объявил, что выборы будут проведены, потому что он ожидал, что ХАМАС или Израиль отвергнут эту идею, что позволит ему обвинять их и избегать выборов на выборах. в то же время."Ни для кого не секрет, что выборы не состоятся, - сказал Ассаф, - и что даже в случае их проведения, проигравшие не признают их результат".