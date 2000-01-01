28.01 14:10 MIGnews.com

Рухани озаботился угрозой "демократии" в Иране

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В понедельник президент Ирана предупредил об угрозах "демократии и национальному суверенитету" Исламской республики, после того как за несколько недель до выборов орган, в котором доминировали его ультраконсервативные соперники, дисквалифицировал тысячи кандидатов.Умеренные консерваторы президента Хасана Рухани и их союзники-реформисты оказались в публичной ссоре с Советом стражей из-за дисквалификации тысяч кандидатов, в том числе 92 депутатов.Совет, который наблюдает за выборами в Иране, говорит, что он лишил права голоса около 9500 потенциальных кандидатов, то есть почти две трети из 14 500 претендентов.Рухани, чей альянс опасается потерять большинство в опросах, заявил, что дисквалификация может поставить под угрозу назначение "в другом месте", а не в урне для голосования.«Самая большая опасность для демократии и национального суверенитета - это день, когда выборы становятся формальностью», - цитирует Рухани сайт правительства«Пусть Бог никогда не принесет этот день», - добавил он. «Давайте успокоим людей и скажем им, что наша система не является однопартийной».В очевидной ссылке на ультраконсерваторов он сказал, что «они должны по крайней мере позволить соревнование и участие».Он призвал иранцев всех мастей голосовать "даже если ... на выборах есть недостатки".«Иногда я, возможно, не хочу голосовать по какой-то причине, но в другой раз мне может не хватить доверия, чтобы пойти в урну для голосования; это очень опасно», - сказал он.Кандидаты, которые были дисквалифицированы, могут подать апелляцию перед выборами.