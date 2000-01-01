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Власти ПА призывает к бойкоту `мирного` плана Трампа | Фото:28.01 13:08   MIGnews.com

Власти ПА призывают к бойкоту "мирного" плана Трампа

Власти ПА призвали послов арабских и исламских стран отказаться от участия в церемонии обнародования т.н. мирного плана по Ближнему Востоку, который планируется провести 28 января в Вашингтоне.

С данным призывом выступил пресс-секретарь администрации палестинского лидера Небил Абу Рудейне, сообщает телеканал WAFA.

«Призываем к отказу от участия в церемонии объявления т.н. мирного плана Трампа. Истинной целью документа является ущемление прав палестинского народа и предотвращение создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме»,- заявил Рудейне.

Рудейне напомнил, что ряд глав дипмиссий в Вашингтоне уже ответили отказом на приглашение администрации Белого дома.

Президент ПА Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Доминком Раабом подтвердил приверженность к урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа «двух государств для двух народов», подчеркнув, что палестинцы не приемлют альтернатив.

«Мы готовы установить мир в соответствии с решениями международного сообщества и вести переговоры в этом направлении»,- сказал Аббас.


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