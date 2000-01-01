28.01 12:05 MIGnews.com

Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим

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Представители 16 стран, имеющих дипмиссии в Ираке, осудили применение чрезмерной силы иракскими силами безопасности против демонстрантов и призвали привлечь виновных к ответственности.Представители США, Германии, Чехии, Финляндии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Швеции, Италии, Канады, Венгрии, Норвегии, Польши и Румынии сделали совместное заявление, осуждающее применение непропорциональной силы против протестующих в Ираке."Осуждаем вмешательство сил безопасности Ирака [в акции протеста] с применением чрезмерной силы в провинциях Багдад, Насырия и Басра", - говорится в совместном заявлении.Отметим, что несмотря на обещания правительства, силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим боевыми пулями, в результате чего погибли и ранения получили множество человек, отмечается в заявлении.Кроме того, зафиксированы случаи похищения людей, говорится в заявлении.Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября 2019 года.Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.