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Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим | Фото:28.01 12:05   MIGnews.com

Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим

Представители 16 стран, имеющих дипмиссии в Ираке, осудили применение чрезмерной силы иракскими силами безопасности против демонстрантов и призвали привлечь виновных к ответственности.

Представители США, Германии, Чехии, Финляндии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Швеции, Италии, Канады, Венгрии, Норвегии, Польши и Румынии сделали совместное заявление, осуждающее применение непропорциональной силы против протестующих в Ираке.

"Осуждаем вмешательство сил безопасности Ирака [в акции протеста] с применением чрезмерной силы в провинциях Багдад, Насырия и Басра", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что несмотря на обещания правительства, силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим боевыми пулями, в результате чего погибли и ранения получили множество человек, отмечается в заявлении.

Кроме того, зафиксированы случаи похищения людей, говорится в заявлении.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября 2019 года.

Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.


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