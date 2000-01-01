27.12 19:01 MIGnews.com

Махмуд Аббас боится предстоящих выборов

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В четверг представитель Палестинской администрации Набиль Абу Рудайна осудил призывы к президенту Махмуду Аббасу наконец издать указ о проведении выборов в законодательные и президентские выборы, независимо от того, позволит ли Израиль арабским жителям восточного Иерусалима голосовать в городе,- сообщает JewishPress.com.Аббас был избран 9 января 2005 года с 62% голосов в Иудее, Самарии и секторе Газа, чтобы заменить умершего председателя Ясира Арафата. Это был последний раз, когда арабские жители этих районов голосовали за председателя. Через две недели Аббас достигнет 15-ти лет у руля на основе одних выборов. Для сравнения, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, дольше всех работавший, набрал на работе всего 13 лет, из шести выборов - семь (два из которых не привели к принятию решения).11 ноября Аббас заявил, что новых выборов не будет, если они не будут включать восточный Иерусалим и сектор Газа. 26 ноября ХАМАС согласился участвовать в выборах, а также заявил, что не допустит исключения восточного Иерусалима из голосования. В начале декабря Аббас объявил, что выборы состоятся через несколько месяцев, а 10 декабря Палестинская администрация обратилась к Израилю с просьбой разрешить жителям восточного Иерусалима голосовать по соседству.Израиль еще не ответил, его политики сталкиваются с собственными проблемами на выборах. Дилемма выборов в ПА затрагивает два вопроса: безопасность - ожидаемые столкновения между активистами ХАМАС и ООП, которые привели к выборам; и суверенитет - как Израиль может разрешить массовое голосование за внешнее образование на своей собственной земле?Но проблема не в Израиле и, конечно, не в восточном Иерусалиме. Дело в том, что на этот раз ни ООП, ни ХАМАС не в восторге от обращения к избирателям.Отметим, что ни одна из групп не хочет, чтобы ее реальная власть измерялась реальными голосами, и при этом они не хотят предлагать неизвестному стороннику, выступающему за демократию, и есть много таких, особенно среди бизнес-класса ПА, возможность подняться на вершину или даже просто получить впечатляющий показ на избирательных бюллетенях.Итак, обе группы придерживаются необходимости голосования в Иерусалиме как верный способ избежать свидания с реальностью.Или, как сказал Абу Рудайна в четверг: «Призыв некоторых партий к проведению выборов вне Иерусалима является попыткой отказаться от одной из палестинских национальных констант и признаком поддержки израильской оккупации, которая пытается иудаизировать священный город».Итак, 85-летний Махмуд Аббас скоро начнет свой шестнадцатый год на престоле без голосования, и это, похоже, вполне устраивает силы, которые есть и в Рамалле, и в Газе.