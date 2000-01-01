27.12 18:00 MIGnews.com

ПНС Ливии намерено отправить Турции запрос о военной помощи

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Ливия направит Турции официальный запрос по вопросу оказания военной поддержки для борьбы с наемниками генерала Халифы Хафтара, открывшего ливийские авиабазы для иностранных сил. Об этом сказал глава МВД при Правительстве национального согласия Ливии Фатхи Башага на пресс-конференции в Тунисе.По его словам, генерал Халифа Хафтар передал ливийскую военную базу в распоряжение военных Объединенных Арабских Эмиратов, а иностранные наемники из российской ЧВК «Вагнер», ополченцы и мятежники из Чада сражаются в зонах боевых действий в Ливии.«В Ливии действует законное правительство, признанное на международном уровне, и оно является единственным представителем страны на мировой арене. Турция, Тунис и Алжир в тесном сотрудничестве с народом Ливии формируют союз, который обеспечит стабильность и безопасность», - сказал Башага.Глава МВД также приветствовал инициативу под эгидой ООН, которая охватит всех ливийцев.Генерал Халифа Хафтар 12 декабря приказал начать новое наступление на Триполи. Первое наступление на Триполи Ливийская национальная армия генерала Хафтара начала четвертого апреля. Войска Хафтара штурмовали столицу в основном с южного направления.В ответ силы Правительства национального согласия Ливии начали контроперацию “Буркан аль-Гадаб” ("Гнев вулкана").Отметим, что после революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в Марокко было подписано политическое соглашение, на основании которого было создано Правительство национального согласия.