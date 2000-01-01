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ВМС Ирана, Китая и России проводят учение в Индийском океане | Фото:27.12 16:50   MIGnews.com

ВМС Ирана, Китая и России проводят учение в Индийском океане

На севере Индийского океана и в Оманском заливе стартовали совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, учения пройдут в акватории площадью 17 тысяч квадратных километров и продлятся четыре дня.

Заместитель командующего ВМС Ирана Гулам Рыза Техани заявил, что учения «Пояс морской безопасности» направлены на укрепление безопасности международного судоходства, отработку мер по борьбе с терроризмом и пиратством, обмен опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов на море.

Отметим, что, по его словам, Иран впервые проводит подобные масштабные учения совместно с Россией и Китаем после победы исламской революции.

«Учения свидетельствуют о том, что отношения между Ираном, Россией и Китаем вышли на новый уровень», - сказал Техани.

По словам замкомандующего, посыл учений – мир, дружба, сотрудничество и единство на фоне стабильной безопасности.


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