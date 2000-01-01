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Иран не забудет настоящих друзей в трудные времена | Фото:27.12 15:58   MIGnews.com

Иран не забудет настоящих друзей в трудные времена

«Иран и Россия поддерживают исторические и особые отношения, и, несмотря на взлеты и падения двусторонних отношений в разные эпохи, особенно в последние два столетия, мы стали свидетелями особых отношений с Россией после победы Исламской революции, особенно в последние годы», - сказал пресс-секретарь МИД Ирана, Аббас Мусави.

Он заявил, что Российская Федерация твердо стоит на стороне Исламской Республики, несмотря на санкции и давление со стороны США и других западных государств и их экономический терроризм против Ирана.

«Соответственно, Иран отделил Россию и Китай от других стран в Совместном комплексном плане действий (СВПД), включая Великобританию и Германию», - добавил Мусави.

Далее он сказал, что Иран никогда не забудет своих друзей в трудные времена, и что эти отношения находятся на правильном пути.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что отношения будут развиваться в соответствии с интересами как иранского, так и российского народов.

Эти замечания звучат на фоне усиления напряженности между Ираном и США, когда Вашингтон вводит новые санкции против Исламской Республики.

США усилили давление на Иран с прошлого года после выхода из ядерной сделки 2015 года, известной как JCPOA.

С тех пор администрация президента США Дональда Трампа пытается сократить экспорт нефти из Ирана до «нуля» и направляет ударную группу авианосца, отряд бомбардировщиков, десантный корабль и ракетную батарею «Патриот» на Ближний Восток».

Однако иранские официальные лица отвергли такие действия, как психологическая война, заявив, что у страны есть свои способы обойти американские запреты.

Отметим, что президент ИРИ Рохани в кулуарах пятого трехстороннего саммита Ирана, России и Турции в Анкаре, «приветствуя «стратегические, растущие и прогрессивные» связи между Ираном и Россией, сказал: «В дополнение к политическим и экономическим отношениям, Иран и Россия имеют хорошие связи в области обороны и ядерного сотрудничества».


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