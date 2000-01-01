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Иракцы начинают бойкот импорта из Ирана | Фото:27.12 14:40   MIGnews.com

Иракцы начинают бойкот импорта из Ирана

Иракские протестующие применили новое оружие, направленное на ослабление контроля Ирана над своей политической системой - бойкот иранских товаров на 9 млрд долларов в магазинах и на рынках.

Под лозунгом «Пусть они гниют» молодые иракцы, в частности, отказываются покупать все, что импортируется из Ирана, от фруктов и овощей до сыра и йогурта.

Вместо этого, всплывающие рынки в лагерях протеста предлагают продукты питания с надписью «Сделано в Ираке». «Это позволяет нам создавать рабочие места для иракцев и означает, что наши деньги остаются в стране», - сказал 24-летний протестующий Хатем Карим. «Мы должны… поддерживать наше собственное национальное производство».

Отметим, что ежегодно Иран экспортирует в Ирак продукции на 9 миллиардов долларов, что в 10 раз превышает объем торговли в обратном направлении. Успешный бойкот станет значительным ударом по иранской экономике, уже подорванной санкциями США.

Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября, поскольку демонстранты требуют положить конец вмешательству Ирана и реформировать коррумпированную политическую систему, которая держит их в нищете. Более 450 человек были убиты в результате акции протеста против протеста, которую возглавляют поддерживаемые Ираном ополченцы под руководством генерала Кассима Солеймани, главы Сил Кудса Корпуса стражей исламской революции.

Парламент Ирака одобрил новый закон о выборах, чтобы сделать выборы более справедливыми, но политический тупик все еще задерживает выбор временного премьер-министра, угрожая возобновлением беспорядков.

Новый закон позволит избирателям выбирать отдельных членов парламента вместо выбора из партийных списков, и каждый депутат будет представлять определенный избирательный округ вместо нынешней системы групп, представляющих целые провинции.

«Это решение - решение людей, людей, которые были терпеливы здесь, на площади Тахрир», - сказал 58-летний багдадский демонстрант Давуд Салман.

Другой протестующий, Хашим Мухаммед, сказал: «Надеюсь, это признак грядущих событий, это первый шаг к выполнению наших требований. Теперь нам нужен… президент, премьер-министр и спикер, которые не принадлежат ни к одной политической партии».

Адель Абдул Махди подал в отставку с поста премьер-министра в прошлом месяце под давлением уличных демонстрантов, но он остается в качестве смотрителя. Конституционный крайний срок, чтобы назвать замену истек в прошлый четверг.

«Нам нужен настоящий иракец, кто-то честный и благородный», - сказал протестующий Хашим.


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