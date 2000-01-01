27.11 16:50 MIGnews.com

Катарские деньги попадут в Газу в среду

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По сообщению Jewish Press, несмотря на то, что террористы из сектора Газа по-прежнему обстреливают Израиль ракетами и минами, тем не менее, наличные деньги катарцев еще раз пересекут границу через наземный переход Эрез в среду для раздачи в анклаве.Катарский посланник Мухаммед аль-Эмади объявил в понедельник, что 70 000 бедных семей получат по 100 долларов каждая от почтовых банков в Газе в рамках так называемого соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое почти ежедневно нарушается террористами в анклаве.Во вторник вечером по южному Израилю были выпущены две ракеты, одна из которых была направлена прямо в населенный пункт, но была сбита батареей «Железный купол». Вторая ракета приземлилась в открытом поле в районе Шаар ХаНегевского областного совета. Одна женщина получила ранения, когда бежала к бомбоубежищу в Сдероте.