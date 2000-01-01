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Турция не исключает приобретения у США комплексов Patriot | Фото:27.11 15:30   MIGnews.com

Турция не исключает приобретения у США комплексов Patriot

Турция приобрела российские ЗРК С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО.

Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Анкара не брала на себя обязательств по отказу от развертывания комплексов российского производства.

«Наша позиция по данному вопросу - четкая. Мы готовы к диалогу, но не приемлем давления», - подчеркнул министр.

Глава дипломатии призвал уважать суверенитет Турции.

Отметим, что при этом он не исключил приобретения у США комплексов Patriot.

Глава МИД Турции сообщил, что США не гарантируют Турции организации совместного производства и передачи технологий Patriot.

«Поначалу американская сторона демонстрировала позитивный подход по этому вопросу, однако гарантий все же нет. Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК на условиях, приемлемых для Турции, то Анкара готова рассмотреть этот вопрос», - сказал Чавушоглу.


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