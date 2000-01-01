Иран поддерживает Исламский джихад в борьбе с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф позвонил лидеру «Исламского джихада» Зияду аль-Нахала, чтобы выразить поддержку «доблестному сопротивлению группы в противостоянии сионистской агрессии против сектора Газа», согласно сообщениям палестинцев и иранцев.
Зариф позвонил лидеру Исламского джихада на этой неделе, чтобы предложить поддержку.
Лидер «Исламского джихада» поблагодарил Иран за его поддержку и заявил, что продолжит борьбу с «сионистским проектом». В новостях Tasnim в Иране также сообщалось о телефонном звонке. Похоже, что эти два факта показывают, насколько глубоко инвестированы в исламский джихад Иран,- об этом сообщает JP.
Палестинский исламский джихад является третьим или четвертым по величине палестинским движением, но за последние годы благодаря иранской поддержке он получил передовые ракеты и деньги. Это означает, что, несмотря на то, что это небольшое движение, оно могло угрожать Израилю из Газы в течение последних лет при поддержке или знании ХАМАСа, который управляет Газой.