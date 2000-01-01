27.10 13:22 MIGnews.com

Соперник Аббаса стремится к участию в палестинских выборах

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«Демократическое реформистское течение» (ДРК), возглавляемое уволенным лидером ФАТХ Мохаммедом Дахланом, похоже, стремится принять участие в всеобщих выборах в ПА, предпочтительно в едином списке ФАТХа.Через три недели после того, как президент ПА Махмуд Аббас объявил, что намерен провести всеобщие выборы на палестинских территориях, Демократическое реформистское течение ФАТХ (ДРК) наконец нарушило свое молчание. Нынешнее руководство во главе с уволенным лидером ФАТХ Мохаммедом Дахланом подтвердило 16 октября, что оно хочет принять участие в любой предвыборной гонке.Отметим, что Дахлан, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 2011 года и пользуется его финансовой поддержкой , в последние годы пытается закрепиться на палестинской политической арене. Он усилил поддержку гуманитарных и гуманитарных проектов в секторе Газа через Национальную исламскую комиссию по развитию и социальной солидарности ( Такафул ) и подписал договоренности с ХАМАС в 2017 году.Дахлан основал DRC Фатха в 2016 году после его неудачных попыток помириться с Аббасом. DRC состоит из целого ряда лидеров , таких как Самир Mashharawi , Сафьян Абу Zeida Ашрафа Джамаа, Маджид Абу Shmeleh, Naeimeh Шейх Али и Абдул Хамид аль-Масри.Наблюдатели полагают, что, несмотря на его растущую популярность, особенно в секторе Газа, Дахлан не сможет участвовать в выборах один, если они когда-либо будут проведены.