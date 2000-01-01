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Россия обвиняет США в контрабанде сирийской нефти | Фото:27.10 11:40   MIGnews.com

Россия обвиняет США в контрабанде сирийской нефти

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил в субботу, что Соединенные Штаты участвуют в контрабанде сирийской нефти в другие страны, причем конвои похищенной нефти охраняют частные военные компании США и силы специальных операций.

Российское министерство обороны предоставило спутниковые снимки, на которых, по его утверждению, собираются американские машины для перевозки нефти возле нефтяной станции Аль-Омар в провинции Дайр-эз-Заур, Сирия:

«Контейнеровозы, охраняемые американскими военнослужащими и частными военными компаниями, вывозят нефть с месторождений на востоке Сирии в другие страны», - сказал Конашенков, добавив, что «в случае любого нападения на такой конвой, силы специального назначения США и боевая авиация немедленно используется, чтобы защитить его. "

Отметим, что в пятницу министр обороны США Марк Эспер заявил, что США отправят бронированные машины и войска на сирийские нефтяные месторождения, чтобы защитить их от захвата боевиками Исламского государства.

«Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на пронумерованные банковские счета частных военных компаний США и разведывательных служб через брокерские фирмы, которые взаимодействуют с ней», - сказал Конашенков.

По данным министерства обороны России, учитывая, что стоимость одного барреля контрабанды нефти из Сирии составляет 38 долларов, ежемесячный доход Sadcub от контрабанды сирийской нефти составляет более 30 миллионов долларов.

«Чтобы обеспечить такой непрерывный финансовый поток без контроля и налогов, высшие должностные лица в Пентагоне и Лэнгли будут готовы охранять и защищать нефтяные скважины в Сирии от мнимых« скрытых ячеек Исламского государства »на неопределенный срок», предположил Конашенков. ,


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