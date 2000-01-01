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США укрепляют оборону Саудовской Аравии | Фото:27.09 12:31   MIGnews.com

США укрепляют оборону Саудовской Аравии

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею систем ПВО Patriot и около 200 военных, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, решение было принято после атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Хоффман отметил, что данная мера принята по просьбе саудовских властей. Представитель американского военного ведомства также сообщил, что Вашингтон направит в королевство четыре радара Sentinel.

Отметим, что, по утверждению Хоффмана, развертывание дополнительных сил укрепит безопасность как самой Саудовской Аравии, так и дислоцированных в регионе подразделений армии США.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер допустил, что США могут направить в королевство и противоракетный комплекс THAAD.

14 сентября несколько нефтеперерабатывающих заводов саудовской государственной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вслед за инцидентом Эр-Рияд был вынужден сократить нефтедобычу вдвое.

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на объекты саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, вероятнее всего, стоит Иран, однако расследование инцидента продолжается.

Великобритания, Франция и Германия ранее распространили совместное заявление, в котором ответственность за атаку на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco возлагается на Тегеран.


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