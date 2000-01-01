27.06 17:38 MIGnews.com

Франция, Германия и Британия предоставят INSTEX кредит

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Европейские правительства предоставят кредитную линию, чтобы помочь специальному механизму наладить торговлю между Ираном и Западом, говорится в сообщении.Франция, Великобритания и Германия должны объявить к пятнице, что они предоставят капитал в размере не менее нескольких миллионов евро, чтобы обеспечить INSTEX кредитной линией для ускорения первых сделок, сообщила The Wall Street Journal в четверг.Планируется, что INSTEX будет базироваться в Париже и ним будет управлять немецкий банковский эксперт. Британия возглавит наблюдательный совет.Он был создан в январе, но не работал и не проводил никаких операций. Первоначально европейские компании будут заниматься торговлей гуманитарными товарами, такими как лекарства, медицинские приборы и продукты питания, на которые не распространяются санкции США.Во вторник глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини заявила, что INSTEX готов к развертыванию. Официальное сообщение об этом ожидается в ближайшие дни, сообщили чиновники.Торговый механизм предназначен для того, чтобы европейские компании, импортирующие иранские товары, могли эффективно платить европейским компаниям, экспортирующим товары в Иран, а INSTEX гарантирует, что платежи будут корректно компенсированы.Тем не менее, одной из многих технических проблем, с которыми сталкивается INSTEX, является начало его работы, так как могут проводиться разные транзакции, и европейский импорт может не компенсировать стоимость европейского экспорта в Иран.Вместе с правительствами, предоставляющими капитал INSTEX, компания может авансировать платежи европейским экспортерам, чтобы помочь обойти эту первоначальную проблему.Официальные лица Ирана требуют, чтобы INSTEX показал результаты в ближайшее время, а европейские официальные лица заявили, что надеются, что первые транзакции могут состояться в течение следующих нескольких недель.Необходимо подчеркнуть, что официальные лица США в значительной степени пренебрежительно относятся к европейскому торговому механизму. Однако некоторые американские законодатели призвали подготовить санкции либо против INSTEX, либо против иранской компании, которая должна аналогичным образом компенсировать иранский экспорт и импорт.«Я считаю, что теперь это готово к вводу в эксплуатацию, и я надеюсь, что это то, что может помочь Ирану соблюдать соглашение (соглашение с Ираном по ядерной проблеме 2015 года, – ред.), каким оно было до сих пор», – сказала Могерини во вторник по поводу INSTEX.Иран предупредил, что в четверг он превысит ограничение ядерной сделки по запасам обогащенного урана, если ЕС не сможет выполнить своих обязательств по международному соглашению.В пятницу высокопоставленные дипломаты из ЕС, Франции, Германии, Великобритании, России, Китая и Ирана встретятся в Вене, чтобы обсудить опасения по поводу ядерной сделки.Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук встретится с европейскими чиновниками в Париже в четверг.Кроме того, Европейский Союз пообещал противодействовать новым санкциям Трампа в отношении Ирана, в том числе посредством нового закона, защищающего европейские компании от карательных мер, но до сих пор не смог ничего предпринять, кроме заявлений.Отметим, что все это происходит в то время как, по сообщению иранского новостного агенства Mehr, секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана, контр-адмирал Али Шамхани заявил: "С 7 июля Иран решительно предпримет второй шаг по сокращению своих обязательств" по ядерному соглашению.