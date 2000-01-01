27.06 16:56 MIGnews.com

Дверь для палестинцев все еще открыта

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Конференция «Мир во имя процветания» в Бахрейне была «замечательной парой дней», – заявил в среду советник Белого дома Джаред Кушнер, когда на него насели израильские журналисты, требующие дать разъяснения, с какими последствиями столкнутся палестинцы, если они откажутся участвовать в реализации планов хозяина Белого дома.По словам Кушнера, конфликт является «экономически решаемой проблемой». «За долгие годы палестинскому народу было обещано много вещей, которые не сбылись, и я хочу доказать ему, что этот план может воплотиться в жизнь, если будет заключен мирный договор».Кушнер сказал, что планирует связаться с инвесторами, чтобы обеспечить финансирование. «Как только мы получим финансирование, то перейдем к политическому плану. Но сделаем это с учетом того, что люди имеют возможность переварить то, что им под силу». Во время конференции постоянно звучала мысль, что это на самом деле вполне выполнимо, сказал он.На вопрос корреспондента, пишущего для Arab News, собирается ли он закрыть дверь или оставить ее открытой для палестинцев, поскольку его видение экономических аспектов мира продвинулось вперед.«За эти годы палестинскому народу было обещано много вещей, которые не сбылись...».Кушнер ответил: «Если они действительно хотят сделать жизнь своих людей лучше, то мы сейчас разработали отличную основу, теперь они могут в этом участвовать и попытаться достичь успеха».«Мы оставили дверь открытой на все время. Вы заметили, что я не испытываю эмоций по поводу транзакций в конце дня, я понимаю, что у людей есть своя внутренняя логика и разные способы реагирования.Я думаю, что вы видели, что мы были очень почтительны, очень прямолинейны. Мы были очень вдумчивыми. Мы предпринимаем действия, не взвешивая политических последствий. Мы взвешивали, что правильно и что неправильно».«Президент Трамп сказал, что хочет помочь палестинцам добиться лучшего будущего для себя, и я надеюсь, что они очень серьезно отнесутся к тому, что он пытался это сделать. Надеемся, что то, что вы видели за последние пару дней, показывает, что было приложено много усилий на очень высоком уровне, много ресурсов было посвящено этому.Мы будем продолжать двигаться вперед, и мы разработаем наш политический план в нужное время.Президент США Дональд Трамп всегда выполнял свои обещания и так же выполнит обещание, данное палестинцам».Отметим, что несмотря на положительные моменты состоявшегося мероприятия, конференция показала, что у США пока нет решения для политической составляющей палестино-израильского конфликта. И при имеющемся отношении к этому вопросу со стороны администрации ПНА, продвижение вперед вряд ли возможно.