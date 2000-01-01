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РФ помогает открыть магистраль на северо-востоке Сирии | Фото:27.05 22:10   MIGnews.com

Россия помогает открыть магистраль на северо-востоке Сирии

Трафик вернулся на главную магистраль в северо-восточной Сирии впервые за семь месяцев в понедельник после российского посредничества, направленного на то, чтобы вновь открыть участки дороги, захваченные в прошлом году поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.

Сирийские курдские СМИ и сирийский курдский чиновник сообщили, что несколько автомобилей, сопровождаемых российскими войсками, начали движение утром между северными городами Эйн-Исса и Таль-Тамр.

Эти два города контролируются силами режима и сирийскими курдскими боевиками, в то время как область между ними в основном удерживается поддерживаемыми Турцией боевиками оппозиции.

Турецкие войска и союзные сирийские боевики захватили части шоссе, известного как М4, в октябре, когда Анкара вторглась в северо-восточную Сирию, чтобы прогнать сирийских курдских боевиков. M4 связывает прибрежный район Сирии на востоке до границы с Ираком.

По сообщению курдского информационного агентства ANHA, четыре автоколонны будут ездить по М4 каждый день, причем два отправляются из Тал-Тамра и два - из Эйн-Иссы. В сообщении говорится, что конвой будет отправляться из каждого города в 8 часов утра, а другой набор конвоев сделает то же самое, через три часа.

Агентство ANHA добавило, что открытие автомагистрали сократит поездку между двумя городами, поскольку людям ранее приходилось объезжать объездные дороги.


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