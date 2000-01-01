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Кому нужен `молчаливый импичмент` Абу Мазена | Фото:27.05 21:25   MIGnews.com

Кому нужен "молчаливый импичмент" Абу Мазена

Чиновники ФАТХ в Палестинской администрации опасаются, что Израиль работает над созданием альтернативного руководства в Палестинской администрации вместо Махмуда Аббаса в ответ на его решение отключить все каналы координации с Израилем и отменить приверженность Палестинской администрации соглашениям, которые он подписал с Израилем и США,- сообщает TPS.

ФАТХ утверждает, что Израиль попытается избавиться от Аббаса, чтобы устранить препятствия на пути реализации сформулированного США мирного плана «Сделка века».

В документе утверждается, что Израиль, как ожидается, нанесет «вред и смуту» силам безопасности ПА и запятнает лицо руководства Палестинской администрации, чтобы заставить его принять израильские требования в отношении применения суверенитета и в ответ на обрыв отношений безопасности.

В пресс-релизе ФАТХ призвал СМИ ПА противостоять предполагаемым попыткам Израиля, проверить любую полученную от него информацию и относиться к ней с подозрением и осторожностью.

Чиновник ФАТХ объяснил TPS, что с тех пор, как США опубликовали «Сделку века», спецслужбы ПА внимательно отслеживают любые признаки израильской деятельности, которые могут помешать руководству ПА, и что высшие руководители оценивают намерения Израиля и США как попытку добиться «Молчаливого импичмента» Абу Мазена и установить другое руководство.

Во время внутренних обсуждений были упомянуты имена тех, кто может быть партнерами по израильскому заговору, и особенно тех, кто имеет контакты с посольством США или с израильскими чиновниками. Как стало известно TPS, во время недавнего визита госсекретаря США Майка Помпео в Иерусалим он встретился с несколькими видными деятелями ПА, включая бывшего министра ПА.

По оценкам должностных лиц ПА, сейчас существует два плохих сценария: один - ожесточенные столкновения между Израилем и ПА, а другой - постоянное соблюдение ПА требований Израиля.

Чиновник ФАТХ добавил, что организация готовится к возобновлению массовых протестов, и это вызовет действие механизмов безопасности ПА, с которыми она столкнется.


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