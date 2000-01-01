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Бодался Трамп с Twitter | Фото:27.05 20:01   MIGnews.com

Бодался Трамп и Twitter

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и «вмешательстве в президентские выборы 2020 года» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.

Об этом Трамп написал в своем Twitter после того, как под публикацией Трампа о голосовании по почте на президентских выборах в штате Калифорния появился автоматический призыв проверить факты.

Twitter поместил под публикацией Трампа голубой восклицательный знак «Посмотрите факты о голосовании по почте».

«Twitter сейчас вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление о голосовании по почте, которое приведет к массовой коррупции и мошенничеству, неверно, основываясь на проверке фактов фальшивыми новостями CNN и Amazon Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не позволю этому случиться»,- написал Трамп.


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