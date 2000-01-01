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Аль-Джазира `дает платформу фанатичным экстремистам` 27.05 18:58   MIGnews.com

Аль-Джазира "дает платформу фанатичным экстремистам"

Недавнее интервью «Аль-Джазиры» с признанным террористом лидером группировки «Хамас» Исмаилом Хания, а также его подкаст, прославляющий убитого иранского генерала Кассема Сулеймани, вызвали продолжающиеся дебаты вокруг предполагаемой пропаганды терроризма в сети.

Разоблачение противоречивых данных побудило экспертов заявить, что станция и новостной сайт продолжают предоставлять экстремистам платформу для представления себя,- сообщает Arab News.

«Тот факт, что катарский «Аль-Джазира» по-прежнему служит платформой для фанатичных и жестоких экстремистов, в том числе террористов, явно подрывает утверждение правительства Катара о том, что он является устойчивой силой терпимости и сосуществования», - рассказал Arab News в Вашингтоне директор по международным отношениям Лиги против диффамации Дэвид Вайнберг.

Интервью станции с Ханией послужило сценой, чтобы угрожать Израилю тем фактом, что ХАМАС все еще способен похитить больше израильских солдат, в то время как подкаст позволил персонажу Солеймани дать полную свободу объяснять свою поддержку террористическим группам, таким как ХАМАС и Хезболла, и почему он помог президенту Сирии Башару Асаду расправиться с собственным народом.

Это были не единственные противоречия, которые сеть обнаружила в этом месяце.

На прошлой неделе на арабском новостном сайте «Аль-Джазиры» было напечатано заголовок: «Мученик был застрелен оккупационными силами на Западном берегу за то, что его обвинили в том, что он пытался сбить солдат», чтобы сообщить о палестинце, который был застрелен при попытке врезаться в израильских солдат. со своей машиной.

«Каждый раз, когда «Аль-Джазира »называет кого-то, кого угодно, мучеником, это нарушает журналистскую этику беспристрастности. Что делает это намного хуже, так это то, что «Аль-Джазира» последовательно использует термин «мученик», чтобы прославлять террористов, при условии, что гражданские лица, которых экстремисты пытаются убить, оказались израильскими евреями », - сказал Вайнберг.

«Поощрение такой бойни никому не помогает, ни палестинцам, ни израильтянам, ни евреям, ни арабам».

Отметим, что Аль-Джазира имеет бурное прошлое, когда речь заходит об экстремистской и антисемитской риторике. В прошлом году его молодежный телеканал AJ + Arabic вызвал широкое осуждение в связи с предполагаемым видео о отрицании Холокоста, в котором утверждалось, что евреи преувеличивали масштабы геноцида с целью создания Израиля.


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