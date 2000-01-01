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Чиновники ПА озадачены заявлением Аббаса | Фото:27.05 17:52   MIGnews.com

Чиновники ПА озадачены заявлением Аббаса

Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе заявил в понедельник, что Палестинская администрация (ПА) продолжит проводить свои гражданские операции, несмотря на объявление о прекращении всех соглашений с Израилем.

Отвечая на вопрос о решении ПА расторгнуть все соглашения с Израилем и о том, как это повлияет на жителей ПА, поскольку повседневная жизнь связана с Израилем, Штайе сказал, что освобождение от соглашений, заявленных главой ПА Махмудом Аббасом на прошлой неделе, не означает прекращение заботы о гражданах ПА

Он сказал, что ПА попытается направить свою деятельность через международные органы, а не через Израиль.

По его словам, любое взаимодействие с сектором Газа, например отправка лекарств, будет осуществляться через учреждения Организации Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, международные организации и Красный Крест.

Точно так же некоторые вещи, которые совершаются Израилем, такие как денежно-кредитная деятельность, банковские операции и выдача паспортов или удостоверений личности для резидентов ПА, также будут решаться через международные организации.

При этом осталось неясно, о каких международных организациях и дет речь и насколько это возможно

Аббас объявил о прекращении соглашений, подписанных с Израилем и Соединенными Штатами, и сказал, что он передал ответственность за территории ПА обратно Израилю на прошлой неделе в ответ на планы Израиля объявить суверенитет над частями Иудеи и Самарии, как это предусмотрено в новом Коалиционное соглашение израильского правительства.

В то время как Аббас объявил о передаче всех обязанностей в ПА Израилю, Штайе казался более сдержанным и сказал, что ПА будет продолжать решать гражданские вопросы.

В целом, похоже, что различные ветви управления ПА озадачены смыслом заявления Аббаса.

Источники в ПА говорят, что во время встречи сил безопасности в четверг было задано много вопросов относительно выполнения инструкций и проблем, которые они создают, но им сказали, что «это не тактический шаг, а полная палестинская стратегия, и ее необходимо придерживаться."


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