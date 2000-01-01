27.05 12:17 MIGnews.com

Хизбалла отвергает требование о расширении миссии UNIFIL

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Глава ливанского движения "Хизбалла" отклонил предложение США о расширении возможностеймиротворческих сил ООН, патрулирующих границу с Израилем.Хасан Насралла заявил об этом во вторник, касаясь предстоящего голосования в Совете Безопасности ООН этим летом, по вопросу о возобновлении мандата Временных сил ООН в Ливане (Unifil).«В результате требований Израиля американцы поднимают вопрос об изменении характера миссии Unifil», - сказал он в радиоинтервью, посвященном 20-летию ухода Израиля из Ливана.«Ливан отказался изменить миссию Unifil, но Израиль хочет ... чтобы он имел право совершать набеги и обыскивать частную собственность, и американцы оказывают давление на Ливан в этом вопросе», - сказал Насралла.В августе прошлого года Совет Безопасности ООН проголосовал за продление мандата Unifil на год.Однако, по словам дипломатов, резолюция содержала требование, по настоянию США, чтобы Генеральныйсекретарь ООН провел оценку миссии Unifil и ее персонала до 1 июня 2020 года.«Мы не против того, чтобы Unifil оставался», но «время признания Ливана слабым прошло, и Израиль не может навязать Ливану условия, даже за американской маской»- считает НасраллаОтметим, что в начале мая Келли Крафт, посол США в ООН, заявила, что Unifil "мешают выполнять свой мандат", а "Хизбалле" удалось вооружиться и расширить операции, подвергая риску ливанский народ ".Совет Безопасности «должен либо провести серьезные изменения, чтобы расширить возможности Unifil, либо перераспределить его штат и ресурсы с задачами, которые он может реально выполнить», - написала она в Twitter.Ливан и Израиль все еще находятся в «техническом конфликте».Созданный в 1978 году, Unifil был усилен после многолетней войны в 2006 году, и ему было поручено гарантировать прекращение огня и вывод израильских войск из демилитаризованной зоны на границе.По сообщению AFP, Unifil может разместить до 10 000 военнослужащих на местах, следя за перемирием и помогая ливанским войскам охранять границы.