27.05 11:18 MIGnews.com

Новый иранский закон - удар по оставшимся в стране евреям

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Как сообщает Аль-Монитор, парламент Ирана принял закон, криминализирующий любые заранее установленные контакты с израильтянами. Наказание, в зависимости от происхождения подсудимого и прерогативы судьи, может включать от шести месяцев до двух лет лишения свободы, от 31 до 74 ударов плетью или от 20 до 80 миллионов человек (около 1200-4800 долларов США) в виде штрафов.В распоряжении судьи имеются и другие менее суровые формы наказания, в том числе лишение виновной стороны таких льгот, как жилье, государственные пенсии и государственное образование, на срок от шести месяцев до пяти лет.С принятием этого закона десятки тысяч иранцев-израильтян потеряли свои последние оставшиеся связи с Ираном, землей их рождения и землей их предков за последние 2500 лет.Этот последний шаг Исламской Республики будет лично травмировать многих иранцев-израильтян, поскольку они будут отрезаны от своих ближайших родственников в Иране. Исламская революция 1979 года, за которой последовала восьмилетняя война между Ираком и Ираном, разлучила многие иранские семьи всех религиозных убеждений из-за иммиграции. С 5-6 миллионами иранцев, живущих в диаспоре , произошли миллионы случаев разделения членов семьи. Многие родители разлучены со своими детьми, некоторые остаются в Иране, а другие - в другой части мира. В эту большую группу входят иранские евреи.Десятки тысяч иранских евреев были вынуждены покинуть Иран после казни ряда видных евреев после революции и политики, такой как принуждение евреев посещать школу в святую субботуЕврейское население Ирана сократилось с примерно 70 000-100 000 до революции примерно до 8 000 душ. С ухудшением экономики и пандемией коронавируса, делающей жизнь еще более трудной, иранцы в Израиле все больше беспокоятся о членах своей семьи в Иране. «Я очень беспокоюсь о том, чтобы связаться с моими братьями и сестрами в Иране», - сказал Парване, ирано-израильский пенсионер, который живет за пределами Тель-Авива. «Как мне теперь поддерживать с ними связь? Это будет очень тяжело для меня и моей семьи».Иранский режим всегда утверждал, что он против сионизма, а не иудаизма. Но, поскольку новый закон будет главным образом влиять на иранских евреев, живущих в Иране и Израиле, многим иранским евреям будет трудно не воспринимать закон как явно расистский и жестокий. Даже ХАМАС, который воевал с Израилем как минимум два раза. недостаточно жесток, чтобы запретить жителям Газы звонить членам семьи в Израиле.