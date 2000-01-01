27.05 18:04 MIGnews.com

НАТО принимает новую военную стратегию

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Впервые за десятилетия НАТО хочет представить новую военную стратегию. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса» заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.С 2014 года, на востоке и на юге возникла «новая среда безопасности» и новые вызовы,- считает глава НАТО оправдывая этот шаг. Кроме того, Россия все чаще использует «ядерную угрозу» против Запада. «Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций ", объяснил Столтенберг. Сила альянса заключается в том, что «мы можем измениться в случае необходимости»Столтенберг приветствовал запланированное увеличение расходов на оборону в Германии до 1,35 процента валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году. Это был «важный вклад» в обороноспособность НАТО. «Я ожидаю, что Германия еще больше увеличит свои расходы на оборону в ближайшие годы»,- заявил он.Все страны НАТО совместно договорились в 2014 году «инвестировать почти два процента ВВП в оборону.Столтенберг утверждает: «Это не искусственное число, но отражает потребность в военных возможностях. И дело не в том, чтобы успокоить президента США Трампа, а в том, чтобы «значительно улучшить наши военные возможности в трудные времена».