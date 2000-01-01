НАТО принимает новую военную стратегию

Впервые за десятилетия НАТО хочет представить новую военную стратегию. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию альянса» заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
С 2014 года, на востоке и на юге возникла «новая среда безопасности» и новые вызовы,- считает глава НАТО оправдывая этот шаг. Кроме того, Россия все чаще использует «ядерную угрозу» против Запада. «Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций ", объяснил Столтенберг. Сила альянса заключается в том, что «мы можем измениться в случае необходимости»
Столтенберг приветствовал запланированное увеличение расходов на оборону в Германии до 1,35 процента валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году. Это был «важный вклад» в обороноспособность НАТО. «Я ожидаю, что Германия еще больше увеличит свои расходы на оборону в ближайшие годы»,- заявил он.
Все страны НАТО совместно договорились в 2014 году «инвестировать почти два процента ВВП в оборону.
Столтенберг утверждает: «Это не искусственное число, но отражает потребность в военных возможностях. И дело не в том, чтобы успокоить президента США Трампа, а в том, чтобы «значительно улучшить наши военные возможности в трудные времена».