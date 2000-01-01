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Помпео: В администрации Трампа не желают войны с Ираном 27.05 17:01   MIGnews.com

Помпео: В администрации Трампа не желают войны с Ираном

Как сообщают проиранские СМИ, госсекретарь США Майк Помпео в беседе с одной из радиостанций, якобы, заявил: "Иран должен понимать, что администрация США не желает войны, но будет защищать американские интересы".

Майк Помпео, отвечая на вопрос о растущих трениях в отношениях США и ИРИ, заметил: "Президент Трамп не хочет войны. Я не хочу войны. Никто в администрации войны не желает. Сегодня я говорил с (и.о. министра обороны) Пэтриком Шэнеханом. Никто из нас этого не хочет, но иранцам следует понимать, как заметил президент Трамп в одном из своих твитов, мы будем уверенно защищать американские интересы".

Помпео при этом, утверждая, что "Иран добивается дестабилизации обстановки в регионе", добавил: "Мы не позволим им (т.е. иранцам) получить в руки ядерное оружие, не позволим наращивать далее свою ракетную программу".

В ответ на вопрос, существует ли вообще информация о попытках разработки ядерного оружия в Иране, госсекретарь США заметил: "Угрозы, о которых мы узнали в последние недели, не связаны с ядерной программой. Это была угроза применения иранцами своих прокси-формирований для нападений на американские силы на Ближнем Востоке".

Газета The Washington Post ранее со ссылкой на нескольких американских чиновников отмечала, что Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование трений и выступает за непосредственный диалог с иранскими властями.


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