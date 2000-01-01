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Иран опровергает информацию о переговорах с США 27.05 15:40   MIGnews.com

Иран опровергает информацию о переговорах с США

Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщение о том, что кувейтский чиновник заявил, что Тегеран и Вашингтон начали прямые переговоры.

В заявлении в воскресенье официальный представитель МИД Аббас Мусави категорически отверг сообщение, в котором цитируется кувейтский дипломат, в котором объявляется о начале переговоров между Ираном и США.

«Прямых или косвенных переговоров между Ираном и США нет», - подчеркнул он
Эти комментарии прозвучали после того, как арабская газета «Ашарк аль-Авсат», базирующаяся в Лондоне, заявила в субботней статье, что заместитель министра иностранных дел Кувейта Халед аль-Джаралла объявил о начале прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

В начале этого месяца лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что не будет никакой военной конфронтации между Ираном и США, поскольку Вашингтон осознает, что это не будет в его интересах, добавив, что переговоры с США не ведутся.

«Определенным вариантом для иранской нации будет сопротивление со стороны США, и в этом противостоянии США будут вынуждены отступить», - сказал аятолла Хаменеи. «Ни мы, ни они, знающие, что война не будет в их интересах, не будем стремиться к ней».


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