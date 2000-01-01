27.05 15:22 MIGnews.com

Палестинцы призывают не участвовать в конференции в Бахрейне

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Секретарь исполнительного комитета ООП, главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат призвал арабские государства, которые обязались принять участие в экономической конференции в Бахрейне, пересмотреть свое решение.Главный палестинский переговорщик отметил, что все арабы взяли на себя обязательство принять все, что примут палестинцы.«Мы призываем страны, которые согласились принять участие в семинаре в Бахрейне, пересмотреть свое решение», - сказал он.Эрекат отметил, что Саудовская Аравия была самой усердной страной в поддержке палестинского правительства. «Королевство Саудовская Аравия не упускает ежемесячную поддержку палестинского правительства. Саудовская Аравия не нуждается в экономической конференции для финансовой поддержки палестинцев », - сказал он арабским новостям.Палестинская позиция заключается в том, что поддерживаемый США экономическая конференция направлена на то, чтобы обойти палестинские национальные чаяния.Несмотря на это, Катар подтвердил участие в конференции в Бахрейне согласно эксклюзивной информации, полученной израильской газетой Haaretz.Экономический семинар США-Бахрейн запланирован в Манаме, Бахрейн, 25 и 26 июня.Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар публично объявили, что примут участие вместе с хозяевами Бахрейна. Палестинские чиновники и ведущий палестинский бизнес заявили, что не будут присутствовать.Команда Трампа, возглавляемая зятем президента Джаредом Кушнером и главным советником по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом, должна была объявить о своих совместных политических и экономических планах ( Сделке века)после священного месяца Рамадан, но, вероятно, вместо этого, заменила это мероприятие экономической конференцией в Бахрейне.