27.02 20:44 MIGnews.com

Турция завершила подготовку к операции в Идлибе

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Решимость Анкары по ситуации в Идлибе абсолютная, непоколебимая и бескомпромиссная, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.По его словам, командование турецкой армии завершило подготовку к операции в Идлибской зоне деэскалации. По истечению срока, отведенного режиму Башара Асада для отвода войск за пределы зоны, ограниченной сочинскими договоренностями, ВС Турции выполнят возложенную на них миссию, сказал Челик.Политик подчеркнул, что Турция не приемлет никаких оговорок сторонников Башара Асада по Идлибу. «Утверждения о необходимости дислокации войск в зоне деэскалации с целью обеспечения безопасности лишены всякого смысла. С точки зрения Турции изменение статус-кво на северо-западе Сирии недопустимо и этот факт должна принять Россия. Действия Асада нарушают сочинские соглашения. Последнее слово в этом вопросе, безусловно, поставит встреча президентов Турции и России», - сказал Челик.Представитель правящей партии отметил, что Анкара и Москва согласовывают окончательную дату встречи президентом Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.«Турция заявила о готовности провести встречу в самом скором времени». По итогам переговоров будут конкретизированы шаги по Сирии», - сказал Челик.Политик подчеркнул, что формирование в Идлибе зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории, также, как и проведенные ранее операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» - обязательные условия препятствования созданию террористами квази-государственных образований у границы Турции.