27.02 15:35 MIGnews.com

Иран "претендует" на лидерство по числу жертв короновируса

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Число жертв коронавируса в Иране достигло 26, по состоянию на четверг 245 подтвержденных случаев, сообщает государственное телевидение Al-Alam. За последние 24 часа было подтверждено 106 случаев, говорится в сообщении. Между тем министерство здравоохранения Ирана заявило, что отмена культурных мероприятий, конференций, закрытие кинотеатров были продлены еще на одну неделю, так как власти призвали людей избегать ненужных поездок внутри страны.Тем временем, глава комитета национальной безопасности Ирана объявил, что он заражен коронавирусом.Двадцать два человека умерли до настоящего времени от нового коронавируса в Иране, сообщило официальное иранское информационное агентство IRNA в диаграмме, опубликованной в четверг. Диаграмма показала, что число людей, у которых диагностировано заболевание, составляет 141. В нем не уточняется, были ли те, кто умер, включены в подсчет зараженных. В среду иранские официальные лица сообщили о 139 случаях коронавируса и 19 смертельных случаях.Министерство здравоохранения Кувейта сообщило о 43 подтвержденных случаях коронавируса, и все пациенты прибыли из Ирана. Представители здравоохранения также заявили, что группы специалистов по инфекционным заболеваниям были сформированы для работы с пациентами с коронавирусом, которые были изолированы и находятся в процессе выздоровления.«Мы наблюдаем за всеми, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом», - добавили официальные лица, и были созданы горячие линии для получения сообщений о возможном случае коронавируса.Ирак подтвердил свой шестой случай коронавируса у молодого иракца в Багдаде, приехавшего из Ирана, сообщило министерство здравоохранения.