27.02 14:39 MIGnews.com

ПА ищет поддержку израильских левых против "сделки века"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





- Палестинская администрация (ПА) недавно активизировала свои встречи с израильскими журналистами, бывшими законодателями, членами политических партий и учеными в попытке заручиться их сотрудничеством и объяснить широкое неприятие палестинцами мирного плана США на Ближнем Востоке. Но эти собрания многих не устраивали.Координируемый Комитетом ООП по взаимодействию с израильским обществом, серия собраний началась 2 февраля, когда в Рамалле встретились израильская академическая делегация и член Центрального комитета ФАТХа Джибриль Раджуб. С тех пор было проведено еще несколько встреч. 14 февраля бывшие члены Кнессета, израильские политические деятели, палестинские представители и члены комитета по взаимодействию встретились в Тель-Авиве.16 февраля израильская делегация из 100 человек, включая журналистов, посетила Рамаллу, чтобы встретиться с рядом высокопоставленных палестинских политических и религиозных деятелей. На следующий день ПА посетила другая делегация ; в этом участвовали обозреватели, аналитики и политические корреспонденты израильских СМИ, сообщает Аль – Монитор..Встречи вызвали большой гнев среди палестинской общественности. Палестинские фракции осудили их и потребовали их прекращения, в то время как десятки палестинцев вышли на улицы Рамаллы 17 февраля с требованием приостановить « заседания по нормализации ». . Также 17 февраля неизвестные молодые люди бросили коктейль Молотова в ресторан, где проходила встреча между палестинскими и израильскими деятелями.Член комитета по взаимодействию с ООП Ашраф аль-Аджрами сказал «Аль-Монитор»:«Мы обсудили необходимость отказаться от мирного плана и вернуться к переговорам ... и что США не могут быть единственным посредником в мирном процессе». , Израильтяне сказали, что это не может произойти при правительстве Нетаньяху, и в Израиле должны быть внесены изменения ».Хотя комитет работает уже восемь лет, критики говорят, что его влияние было незначительным. Но Аджрами бросил вызов этому восприятию. «В лагере сторонников политического урегулирования и в левом лагере в Израиле есть сильная слабость, и мы пытаемся усилить этот голос», - сказал он.Он добавил: «Мы достигли большого числа израильтян и смогли повлиять на них, хотя они составляют меньшинство, но процент работы израильтян, поддерживающих позицию Палестины, с годами увеличился благодаря работе комитета. Мы смогли достичь израильские СМИ, университеты и вузы », - сказал он.Между тем, ПА настаивает на проведении встреч с израильтянами и считает это частью политической борьбы. Но противники говорят, что ПА, игнорируя отказ общественности и группировок от сотрудничества, создает новое палестинское подразделение, которое нанесет ущерб попыткам противостоять мирному плану.