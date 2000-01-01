27.02 11:28 MIGnews.com

Кто сильнее, тот и прав

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Как сообщает CNN, Президент США выступил в поддержку идеи вооружить преподавателей, чтобы повысить безопасность американских учебных заведений. Его слова прозвучали после нападения на школу во Флориде, в результате которого погибли 17 человек, Трамп предложил вооружить учителей, чтобы защитить школы от "маньяков".Он также подверг критике существующие правила, которые запрещают носить оружие на территории учебных заведений, передаёт CNN."Если бы у вас был учитель, который имел бы опыт обращения с огнестрельным оружием, он смог бы покончить с атакой очень быстро", — заявил американский президент. По его словам, школы могут вооружить до 20% педагогов, чтобы остановить "маньяков", которые уверены, что в них не будут стрелять в ответ.Эксперты выражают сомнения в том, что предлагаемые меры по типу: "Кто сильнее, тот и прав" приведут к улучшению дел в сфере безопасности учебных заведений.Да и утверждение о том, что "маньяков" остановят эти вооруженные люди не опирается на опыт. Маньяк на то и маньяк, что он идет на все ради достижения своей цели и, как правило, хорошо готовится к нападению. Так что вооруженные преподаватели, не имеющие серьезного опыта в отражении нападения с применением огнестрельного оружия, вряд ли ему серьезно помешают.