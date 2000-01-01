Как сообщает CNN, Президент США выступил в поддержку идеи вооружить преподавателей, чтобы повысить безопасность американских учебных заведений. Его слова прозвучали после нападения на школу во Флориде, в результате которого погибли 17 человек, Трамп предложил вооружить учителей, чтобы защитить школы от "маньяков".
Он также подверг критике существующие правила, которые запрещают носить оружие на территории учебных заведений, передаёт CNN.
"Если бы у вас был учитель, который имел бы опыт обращения с огнестрельным оружием, он смог бы покончить с атакой очень быстро", — заявил американский президент. По его словам, школы могут вооружить до 20% педагогов, чтобы остановить "маньяков", которые уверены, что в них не будут стрелять в ответ.
Эксперты выражают сомнения в том, что предлагаемые меры по типу: "Кто сильнее, тот и прав" приведут к улучшению дел в сфере безопасности учебных заведений.
Да и утверждение о том, что "маньяков" остановят эти вооруженные люди не опирается на опыт. Маньяк на то и маньяк, что он идет на все ради достижения своей цели и, как правило, хорошо готовится к нападению. Так что вооруженные преподаватели, не имеющие серьезного опыта в отражении нападения с применением огнестрельного оружия, вряд ли ему серьезно помешают.