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Армия Хафтара: конфликт в Ливии можно решить лишь войной | Фото:27.01 14:16   MIGnews.com

Армия Хафтара: конфликт в Ливии можно решить лишь войной

Ливийская национальная армия нанесла удар по району близ города Мисрата «с целью самообороны». Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари.

Удар по району Абу-Кырейн к юго-востоку от Мисраты был нанесен в целях самообороны и в связи с концентрацией военных в этом регионе.

Аль-Мисмари подчеркнул, что ливийский конфликт можно решить лишь военным путем, а не дипломатическими усилиями.

По итогам Международной конференции по Ливии в Берлине 19 января была принята итоговая декларация.

Отметим, что в документе участники конференции призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности.


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