США заблокировали домен иранского информагентства

Как сообщает агентство Fars News, домен заблокирован распоряжением Управления по контролю над иностранными активами при Министерстве финансов США.
В связи с блокировкой домена "com" в агентство пришло электронное письмо, в котором говорится, что причиной ограничения доступа стало распоряжение американского Минфина, согласно которому Fars News включено в санкционный список США.
Отныне домен farsnews.com закрыт для международных пользователей Агентство Fars News известно своей близостью к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Таким образом США непрерывно ужесточает политику во взаимоотношениях с Ираном, действуя не только обычным оружием, но привлекая информационные технологии.