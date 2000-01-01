27.01 12:57 MIGnews.com

США заблокировали домен иранского информагентства

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Как сообщает агентство Fars News, домен заблокирован распоряжением Управления по контролю над иностранными активами при Министерстве финансов США.В связи с блокировкой домена "com" в агентство пришло электронное письмо, в котором говорится, что причиной ограничения доступа стало распоряжение американского Минфина, согласно которому Fars News включено в санкционный список США.Отныне домен farsnews.com закрыт для международных пользователей Агентство Fars News известно своей близостью к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).Таким образом США непрерывно ужесточает политику во взаимоотношениях с Ираном, действуя не только обычным оружием, но привлекая информационные технологии.