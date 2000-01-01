Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











США заблокировали домен иранского информагентства | Фото: AFP27.01 12:57   MIGnews.com

США заблокировали домен иранского информагентства

Как сообщает агентство Fars News, домен заблокирован распоряжением Управления по контролю над иностранными активами при Министерстве финансов США.

В связи с блокировкой домена "com" в агентство пришло электронное письмо, в котором говорится, что причиной ограничения доступа стало распоряжение американского Минфина, согласно которому Fars News включено в санкционный список США.

Отныне домен farsnews.com закрыт для международных пользователей Агентство Fars News известно своей близостью к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Таким образом США непрерывно ужесточает политику во взаимоотношениях с Ираном, действуя не только обычным оружием, но привлекая информационные технологии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:19
Авакову пригрозили увольнением из-за дела Шеремета
13:18
Пятой части немцев надоело помнить о Холокосте
13:16
Подозрение на коронавирус в Иерусалиме
13:13
Убийство в Хар Хома: офицера зарезали за собаку
12:42
В интернете появился сайт уникального Музея Пожилых Людей
12:39
В Киеве горело здание Министерства культуры  
12:36
Иранский авиалайнер приземлился посреди города
12:15
Известна причина смерти протоиерея Чаплина
12:09
5 миллионов человек покинули Ухань до блокады
11:54
ПА угрожает выйти из соглашений Осло из-за "сделки века"
11:44
Дела Давида Битана: 21 подозреваемый, 990 000 шекелей взяток
11:36
Атакованный водитель Эгед: я боялся - он был сумасшедшим
11:12
Иран: местью за Сулеймани Америка запугана на долгие годы
11:01
Дожди закончились, но уровень Кинерета продолжает расти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus