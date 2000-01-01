27.01 11:54 MIGnews.com

ПА угрожает выйти из соглашений Осло из-за "сделки века"

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В воскресенье палестинские чиновники пригрозили выйти из ключевых положений соглашений Осло, которые определяют отношения с Израилем, если президент США Дональд Трамп объявит о своем ближневосточном мирном плане на следующей неделе.Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат сказал AFP, что Организация освобождения Палестины оставляет за собой право «выйти из временного соглашения», если Трамп представит свой план.Эрекат сказал, что инициатива Трампа превратит израильскую «временную оккупацию (палестинской территории) в постоянную оккупацию».Временное израильско-палестинское соглашение, подписанное в Вашингтоне в 1995 году, стремилось претворить в жизнь первое мирное соглашение, заключенное в Осло, которое было согласовано двумя годами ранее.Временное соглашение, которое иногда называют Осло II, устанавливает сферу действия палестинской автономии на Западном берегу и в Газе.Временный пакт должен был продлиться только пять лет, пока было заключено постоянное соглашение, но оно молчаливо продлевалось более двух десятилетий. Комментарий Эреката прозвучал, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направлялся в Вашингтон, где Трамп должен был опубликовать план до вторника. Палестинское руководство не было приглашено и уже отклонило инициативу Трампа на фоне напряженных отношений с президентом США по поводу признания Иерусалима неделимой столицей Израиля.Палестинцы видят в восточном Иерусалиме столицу своего будущего государства и верят, что план Трампа похоронил решение с двумя государствами, которое на протяжении десятилетий было краеугольным камнем международной ближневосточной дипломатии.Отметим, что мировые державы давно согласились с тем, что судьба Иерусалима должна решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами."План Трампа - это заговор века по ликвидации палестинского дела", - говорится в заявлении палестинского МИД.