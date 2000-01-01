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Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения | Фото:26.12 17:44   MIGnews.com

Китай, Россия и Иран проведут военно-морские учения

Как сообщает AFP, Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения, начиная с пятницы в Оманском заливе, сказал Пекин, в период повышенной напряженности, поскольку США вышли из знакового ядерного соглашения с Тегераном.

Военные учения, которые состоятся с 27 по 30 декабря, направлены на «углубление обмена и сотрудничества между военно-морскими силами трех стран», заявил журналистам в четверг официальный представитель министерства обороны Китая Ву Цин.

Ву сказал, что военно-морской флот Китая развернет свой ракетный эсминец «Синин» - по прозвищу «убийца авианосца» за свой комплекс противокорабельных кораблей и произведет на учениях пуск тактических крылатых ракет

Но он не дал подробностей о том, сколько человек или кораблей будет участвовать в целом.

В мае прошлого года США вновь применили сокрушительные санкции в отношении Ирана после выхода из международного соглашения, направленного на решение ядерной программы Исламской Республики, что заставило Тегеран принять ответные меры.

Остальные участники сильно ослабленной сделки 2015 года включают Китай, Россию, Великобританию, Францию и Германию.

Отметим, что министр иностранных дел Китая заявил, что учения являются частью "нормального военного сотрудничества" между тремя странами.


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