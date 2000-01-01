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Иран снова ограничил доступ в Интернет | Фото:26.12 14:09   MIGnews.com

Иран снова ограничил доступ в Интернет

Иран ограничил доступ в Интернет во многих провинциях в преддверии новых акций протеста, которые, как ожидается, состоятся в четверг, возможно, сигнализируют о возможности нового кровавого разгона через месяц после того, как сотни демонстрантов были убиты.  

Мобильный доступ в Интернет к зарубежным сайтам был заблокирован "органами безопасности" в провинциях Альборз, Курдистан, Зенджан и Фарс, сообщил в среду полуофициальному агентству новостей ILNA информированный источник в министерстве связи и информационных технологий.

«Согласно этому источнику, вполне возможно, что остановка мобильной международной связи затронет больше провинций», - говорится в сообщении.  В беседе с  Reuters чиновник отрицал приказ о блокировке интернета.   Но обсерватория интернет-цензуры NetBlocks заявила в Твиттере: «Подтверждено: свидетельство нарушения работы мобильного интернета в некоторых частях # Ирана ... данные сети реального времени показывают два отчетливых падения числа подключений сегодня утром на фоне сообщений о региональных отключениях; инцидент продолжается».

Массовые протесты вспыхнули по всей Исламской Республике в прошлом месяце, первоначально вызванные резким повышением цен на бензин.   Полное отключение интернета погрузило страну в темноту более чем на неделю, поскольку активисты извне боролись за то, чтобы собрать воедино все возможности движения.  По данным Amnesty International, в результате кровавых репрессий на общенациональных демонстрациях погибли более 300 человек.   

Эта цифра, однако, может достигать 1500, сообщили Reuters  несколько чиновников министерства внутренних дел в  этом месяце.  Ожидается, что в четверг на этой неделе начнутся новые демонстрации. Сообщения в социальных сетях и некоторые родственники погибших во время беспорядков в прошлом месяце призвали к возобновлению протестов и церемоний, чтобы почтить память погибших,- сообщает AFP.  Отметим, что ранее на этой неделе власти провинции Альборз арестовали родителей молодого человека, который был застрелен во время протестов в прошлом месяце.  

По сообщениям, на них оказывалось давление с целью вызвать демонстрацию, запланированную в память о смерти их сына в четверг.


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