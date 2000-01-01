26.12 14:04 MIGnews.com

Тегеран созывает союзников

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Афганистан был главной темой второго Регионального диалога по безопасности, который состоялся 18 декабря в Тегеране и в котором приняли участие представители органов национальной безопасности России, Китая, Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.Присутствие России, Китая, Индии и соседних с Ираном стран на мероприятии показывает, что усилия США по изоляции Ирана не увенчались успехом. Тегеран считает такой подход «активным сопротивлением» давлению США.Отметим, что одной из главных целей Ирана является укрепление политического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем. Эта цель согласуется с более крупной целью внешней политики Ирана по расширению отношений с евразийскими державами, которые не дружат с Западом. В своем недавнем визите в Малайзию и Японию президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул этот подход, отметив важность иранской политики « Взгляд на Восток ».Среди стран, участвующих в диалоге по региональной безопасности, Россия имеет больше общего с Ираном в теории и на практике, что очевидно в Сирии . Тегеран хочет воспроизвести модель ирано-российского сотрудничества в Сирии, чтобы противостоять тем же угрозам в Афганистане. В то же время Иран стремится использовать Сирию и Афганистан в качестве платформ для налаживания более широких отношений с Россией, особенно для усиления сдерживания в отношении Соединенных Штатов. Соглашения о безопасности и встречи между военными и службами безопасности двух стран указывают на то, что Москва готова расширять отношения с Ираном.Например, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время своего визита в Тегеран 11 декабря провел переговоры с сотрудниками иранской разведки и служб безопасности об укреплении двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом. Между двумя странами существует множество открытых и скрытых военных соглашений и соглашений в области безопасности о сотрудничестве на обширном географическом пространстве от Каспийского моря до Ближнего Востока, Персидского залива и Афганистана. В этом контексте совместный маневр Иран-Россия-Китай должен начаться 27 декабря в Персидском заливе,= сообщает Аль-Монитор.