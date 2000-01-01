26.12 15:57 MIGnews.com

Джонсон назвал невозможной перезагрузку отношений с РФ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает невозможной перезагрузку отношений с Россией. Об этом он заявил в комментарии журналу The Spectator,- пишет RFI.«Я действительно поменял свое мнение по поводу перезагрузки в отношениях с Россией. Как и многие премьер-министры и министры иностранных дел, я думал, что мы можем начать снова. Это великая страна, вместе с которой мы боролись с фашизмом. Я очень сожалею, что ошибался», — рассказал Борис Джонсон, отвечая на рождественский опрос издания.Премьер-министр Великобритании неоднократно жестко высказывался в отношении России. После отравления Скрипалей в Солсбери он назвал Кремль «злонамеренной и дестабилизирующей силой». Будучи министром иностранных дел, Джонсон поддержал расширение санкций против России в ответ на действия Москвы в Сирии.