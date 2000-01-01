26.12 13:08 MIGnews.com

Турция сама не справляется с потоком беженцев из Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу, что Турция не может в одиночку справиться с новой волной сирийских беженцев, спасающихся от усиленных бомбардировок в северо-западной провинции Идлиб,- пишет TheNewArabДесятки тысяч сирийцев бежали к турецкой границе после усиления режима и российской бомбардировки региона Маарет ан-Нуман с 16 декабря.В Идлибе, где преобладают джихадисты, проживает около трех миллионов человек, в том числе многие перемещенные в результате насилия в других частях Сирии. Режим Дамаска неоднократно обещал вернуть контроль над провинцией.«Турция не может справиться с новой волной беженцев из Сирии», - сказал Эрдоган, добавив, что более 80 000 человек из Идлиба бежали в районы вблизи турецкой границы.Если поток увеличится, «Турция не будет нести это миграционное бремя в одиночку», добавил он.«Негативное влияние этого давления на нас будет проблемой, которую чувствуют все европейские страны, особенно Греция», - предупредил он.Отметим, что по словам Эрдогана, Европа вновь столкнется с такими же ситуациями до подписания соглашения о миграции между Турцией и Европейским союзом в 2016 году, что говорит о наихудшем кризисе беженцев на континенте со времен Второй мировой войны, когда в 2015 году более миллиона человек бежали в Европу.В рамках соглашения ЕС пообещал Анкаре шесть миллиардов евро (6,6 миллиарда долларов) в обмен на усиление контроля над беженцами, покидающими свою территорию чтобы попасть в Европу.Эрдоган ранее утверждал, что не все эти деньги прибыли, и предупреждал, что Турция может быть вынуждена открыть двери для сирийских беженцев, бегущих в Европу.Турецкие официальные лица говорят, что в Турции проживает около пяти миллионов беженцев, среди которых 3,7 миллиона - сирийцы.Несмотря на то, что Турция находится на противоположных сторонах гражданской войны в Сирии, она тесно сотрудничает в разрешении конфликта.Эрдоган также сказал, что турецкая делегация отправится в Москву в понедельник для переговоров со своими коллегами в рамках усилий Турции по прекращению нападений в Идлибе.