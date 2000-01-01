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Турция сама не справляется с потоком беженцев из Сирии | Фото:26.12 13:08   MIGnews.com

Турция сама не справляется с потоком беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу, что Турция не может в одиночку справиться с новой волной сирийских беженцев, спасающихся от усиленных бомбардировок в северо-западной провинции Идлиб,- пишет TheNewArab

Десятки тысяч сирийцев бежали к турецкой границе после усиления режима и российской бомбардировки региона Маарет ан-Нуман с 16 декабря.

В Идлибе, где преобладают джихадисты, проживает около трех миллионов человек, в том числе многие перемещенные в результате насилия в других частях Сирии. Режим Дамаска неоднократно обещал вернуть контроль над провинцией.

«Турция не может справиться с новой волной беженцев из Сирии», - сказал Эрдоган, добавив, что более 80 000 человек из Идлиба бежали в районы вблизи турецкой границы.

Если поток увеличится, «Турция не будет нести это миграционное бремя в одиночку», добавил он.

«Негативное влияние этого давления на нас будет проблемой, которую чувствуют все европейские страны, особенно Греция», - предупредил он.

Отметим, что по словам Эрдогана, Европа вновь столкнется с такими же ситуациями до подписания соглашения о миграции между Турцией и Европейским союзом в 2016 году, что говорит о наихудшем кризисе беженцев на континенте со времен Второй мировой войны, когда в 2015 году более миллиона человек бежали в Европу.

В рамках соглашения ЕС пообещал Анкаре шесть миллиардов евро (6,6 миллиарда долларов) в обмен на усиление контроля над беженцами, покидающими свою территорию чтобы попасть в Европу.
Эрдоган ранее утверждал, что не все эти деньги прибыли, и предупреждал, что Турция может быть вынуждена открыть двери для сирийских беженцев, бегущих в Европу.

Турецкие официальные лица говорят, что в Турции проживает около пяти миллионов беженцев, среди которых 3,7 миллиона - сирийцы.

Несмотря на то, что Турция находится на противоположных сторонах гражданской войны в Сирии, она тесно сотрудничает в разрешении конфликта.

Эрдоган также сказал, что турецкая делегация отправится в Москву в понедельник для переговоров со своими коллегами в рамках усилий Турции по прекращению нападений в Идлибе.


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