26.12 12:39 MIGnews.com

На что тратит деньги МИД Ирана

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Парламент Ирана изучает предлагаемый бюджет на следующий финансовый год на фоне крайне напряженной экономики, страдающей от жестких санкций США. Одним из важных аспектов этого предложения является финансирование со стороны Министерства иностранных дел, которое подвергалось повышенному давлению со стороны как сторонников, так и противников администрации президента Хасана Рухани.Вообще говоря, предлагаемый бюджет на следующий финансовый год министерства составляет около 25 триллионов риалов (750 миллионов долларов), что на 17% больше, чем в текущем году. Однако более конкретный анализ показывает, что бюджет, предназначенный для развития международного экономического сотрудничества, будет составлять менее 5% от всего бюджета министерства.Бюджет членских взносов Ирана в международных организациях, таких как ООН, увеличится более чем в два раза до 4 триллионов риалов. Бюджет министерства для дочернего Центра образования в области международных отношений сократится на 12%, а средства на неотложные финансовые нужды представительных органов Ирана в других странах сократятся с 250 миллиардов риалов до нуля.Другим важным изменением является то, что средства будут исключены для строительства / реконструкции дипломатических зданий Ирана, таких как посольства и консульства в Герате, Афганистан; Дамаск; Манила; и другие места. Бюджет также призывает исключить деньги для развития международных отношений и публичной дипломатии, а также для программы, которая использует преимущества международных организаций для национального развития Ирана.В отличие от этого, финансирование развития информационных технологий резко возрастет, с 10 миллиардов риалов до 150 миллиардов риалов. Стоит также отметить, что поддержка прав человека иранских диаспор и вовлечение их в процесс национального развития возрастет на 32%.После структурной реформы в Министерстве иностранных дел будут объединены отдельные элементы управления политическими отношениями с США, Европой, Азией и Ближним Востоком: политические соглашения и соглашения в области безопасности, многосторонние и двусторонние отношения и взаимодействие с международными организациями. Бюджет объединенных пунктов увеличится с 5,05 триллионов риалов до 6,1 триллионов риалов.Изменения будут иметь и другие последствия:Несмотря на насущную необходимость восстановления ослабевающей мягкой силы Ирана, особенно в арабском мире, бюджет на публичную дипломатию будет опущен. Это может ухудшить имидж Ирана и лишить республику его законных интересов в странах региона.Хотя Ирану необходимо развивать свои экономические отношения и связи с другими странами, бюджет международного экономического сотрудничества будет составлять менее 0,5% от всего бюджета МИД. Это сильно ограничило бы способность министерства противостоять экономическим санкциям США.Расширение бюджета для поддержки иранских прав человека во всем мире означает, что Иран, вероятно, активизирует свои усилия по отслеживанию положения иранских заключенных в других странах, таких как Соединенные Штаты. Поэтому может быть больше обмена пленными.Привлечение иранской диаспоры для помощи в национальном развитии Ирана может означать некоторые новые вызовы между МИДом и другими институтами безопасности в Иране в отношении проверки безопасности иранцев с двойным гражданством, которые возвращаются.В целом, мягкая сила, публичная дипломатия и международное экономическое сотрудничество могут считаться текущими приоритетами Ирана, хотя они были маргинализованы в предлагаемом бюджете. Вместо этого, больше финансовых ресурсов будет перенаправлено на членские взносы Ирана в международных организациях, ИТ-инфраструктуру в министерстве иностранных дел и поддержку прав человека иранской диаспоры.