"Левый" взгляд на террор

Как сообщают СМИ, Сара Вагенкнехт, депутат бундестага, первый заместитель главы фракции "Левые", возложила на правительство этой страны вину за усиление террористических и экстремистских группировок в Германии. В частности, она назвала внешнюю политику Запада одним из факторов появления в мире группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.
Вагенкнехт, известная своими радикальными взглядами, уверена, что причиной появления террористической организации ISIS стали именно те войны, которые западные страны развязали на Ближнем Востоке.
- Если бы не война в Ираке, то ISIS вообще бы не было, - заявила она. - Без бомбардировок Ливии и дестабилизации Сирии эта организация не была бы столь сильной, считает депутат.
Вагенкнехт ранее уже высказывается относительно непродуктивности, а порой и безрассудности политики, которую проводят на международных аренах, в частности, на Ближнем Востоке и в северной Африки, страны Западной Европы и США.