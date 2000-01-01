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`Левый` взгляд на террор | Фото: Thinkstock26.12 13:45   MIGnews.com

"Левый" взгляд на террор

Как сообщают СМИ, Сара Вагенкнехт, депутат бундестага, первый заместитель главы фракции "Левые", возложила на правительство этой страны вину за усиление террористических и экстремистских группировок в Германии. В частности, она назвала внешнюю политику Запада одним из факторов появления в мире группировки "Исламское Государство", известной как ISIS.

Вагенкнехт, известная своими радикальными взглядами, уверена, что причиной появления террористической организации ISIS стали именно те войны, которые западные страны развязали на Ближнем Востоке.

- Если бы не война в Ираке, то ISIS вообще бы не было, - заявила она. - Без бомбардировок Ливии и дестабилизации Сирии эта организация не была бы столь сильной, считает депутат.

Вагенкнехт ранее уже высказывается относительно непродуктивности, а порой и безрассудности политики, которую проводят на международных аренах, в частности, на Ближнем Востоке и в северной Африки, страны Западной Европы и США.
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