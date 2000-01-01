26.12 11:15 MIGnews.com

Год надежд и разочарований

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2016 год начался терактом в Тель-Авиве и заканчивается резолюцией СБ ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля. В целом год выдался бурным – полном неожиданностей, надежд и разочарований.Показательна история Нашата Мильхама, который совершил нападение в центре Тель-Авива и был ликвидирован в своей родной деревне лишь неделю спустя. Израильская полиция и спецслужбы, привыкшие противостоять одурманенным шахидам и подросткам с ножами, оказались в растерянности перед умным террористом, тщательно спланировавшим свою атаку. Престижу полиции и армии был нанесен чувствительный удар.Год обошелся без военных операций, но "интифада ножей" продолжалась. 15 июня Кнессет принял закон "О борьбе с террором", ужесточающий наказание за террористическую деятельность, расширяющий понятие как самой этой деятельности, так и подстрекательства к террору. Разработка этого закона растянулась на 10 лет, но в итоге его утверждение продемонстрировало редкое единодушие коалиции и оппозиции, левых и правых.Но в целом общество так и не пришло к консенсусу по отношению к терроризму и методам противостояния ему. Дело солдата Эльонора Азарии, который застрелил в Хевроне раненного террориста, возможно, с поясом шахида на теле, разделило Израиль пополам. Одни осудили "преступное убийство", другие безоговорочно встали на сторону солдата. В числе первых оказались армейские командиры – так военнослужащие ЦАХАЛа получили хороший урок: в спорных случаях армия не будет их защищать. Кроме того, появилось подтверждение уже известным фактам: виновных у нас определяет не суд, а журналисты и политики.Среди тех, кто выступил с осуждением солдата еще до того, как стали известны подробности произошедшего, оказался и сам премьер. А уж ему стоило понимать опасность поспешных и пристрастных суждений – этот год, как и предыдущие, не обошелся без новых обвинений в адрес Нетаниягу и его семьи.Впрочем, Биби, как обычно, продемонстрировал свою непотопляемость и поставил в уходящем году рекорд Израиля по продолжительности правления, обогнав Бен Гуриона.В течение года СМИ и политики обсуждали возможное вхождение в коалицию "Сионистского лагеря" во главе с Ицхаком Герцогом. Вместо этого, Нетаниягу укрепил коалицию за счет партии "Наш дом Израиль" и назначил Авигдора Либермана министром обороны. Также ходили слухи, что премьер собирается избавиться от Нафтали Беннета и "Еврейского дома". Но пока Беннет остается на коне – выдвинутый его фракцией законопроект о легализации поселений на Западном берегу был утвержден кабинетом министров, несмотря на сопротивление Нетаниягу. Набирает политический вес и другой идейный противник Биби – Яир Лапид: его все чаще называют оптимальным кандидатом на пост главы правительства.Депутаты Объединенного арабского списка и в этом году демонстрировали свое пренебрежение к еврейскому государству и его законам. Недавно представитель списка Басель Гатас был лишен депутатской неприкосновенности и допрошен по делу о передаче телефонов заключенным террористам.В сентябре скончался патриарх израильской политики Шимон Перес. Его смерть вызвала в обществе новые споры о соглашениях Осло и их последствиях. Характерно, что именно в этом году спонсорам впервые не хватило денег на проведение церемонии памяти Ицхака Рабина в Тель-Авиве.Пока СМИ и специалисты обсуждали неготовность Израиля к землетрясениям (после разрушительных подземных толчков в Италии), выяснилось, что государство также не готово и к пожарам. Крупные возгорания в Хайфе и других районах заставили правительство обратиться за помощью к другим странам. Спецслужбы констатировали распространение нового вида террора – интифады поджигателей, которая прекратилась с началом дождей, но может возобновиться в будущем.Внешняя политика Израиля в 2016 году проходила под знаком войны в Сирии и выборов президента в США. Избрание Дональда Трампа, координация военных действий с Россией (в частности, возможность безнаказанно уничтожать оружие, попадающее в руки Хизбаллы), стратегический союз с арабскими монархиями против Ирана – все это породило иллюзию укрепления международного положения Израиля. Увы, она разбилась вдребезги в последние дни года после голосования в СБ ООН по резолюции о незаконных поселениях. В числе прочих за нее отдали голоса наши новые союзники - Саудовская Аравия, Египет, Россия, Украина. США впервые за десятки лет не применили права вето.В один миг Израиль из уважаемого члена международного сообщества превратился в мирового изгоя. Меры, которые принимает сегодня правительство, только закрепляют эту роль, но особого выбора у еврейского государства нет. Это событие стало особенно болезненным ударом после эйфории и надежд, охвативших Израиль в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа и его многочисленными обещаниями.Впрочем, всегда оставались опасения, что Барак Обама под конец своей каденции преподнесет нам неприятный сюрприз. Да и от ООН не приходилось ждать ничего хорошего – в этом же году ее дочерняя организация ЮНЕСКО приняла свою резолюцию, отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой.Можно лишь радоваться, что победа на выборах не досталась Хиллари Клинтон – теперь окончательно ясно, какой была бы ее политика в отношении Израиля. Очевидно также, что Израиль поторопился, согласившись на уговоры Обамы подписать новый меморандум о военном сотрудничестве, включающей "беспрецедентно высокую", по словам премьера, военную помощь.За прошедший год Израиль продолжал налаживать политические и экономические отношения с разными государствами, делая ставку на то, что прямые контакты и взаимная заинтересованность будут сильнее международных санкций. В частности, многое было сделано для восстановления сотрудничества с Турцией. Но после голосования в ООН неизвестно, остались ли у Израиля друзья – даже те, кому нужны его технологии и оружие.